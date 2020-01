Facebook

Polizisten und Athleten Hand in Hand © Köstinger

Von 116 Polizeischülern und zwei Special-Olympics-Athleten getragen, machte das olympische Feuer am ersten Bewerbstag die Runde. In Feistritz gab es am Vormittag einen Fackellauf, am Nachmittag machte man sich vom Stadtpolizeikommando in der Trattengasse via Draubrücke auf den Weg zum Rathausplatz.