Im öffentlichen Strandbad Beer in Feld am See sollen elf Eigentumswohnungen errichtet werden. Das sorgt für Kritik. Laut Gemeinde ist Ankauf des Bades nicht leistbar.

Feld am See

So soll das neue Wohnprojekt am Brennsee aussehen © KK/Privat

Über zwei Jahre stand das Strandbad Beer in Feld am See zum Verkauf. Trotz der exklusiven Lage am Brennsee gestaltete sich die Suche nach Käufern für das über 100 Jahre alte Bad schwierig. Jetzt hat sich ein Kärntner Bauträger die Option für die 2000 Quadratmeter gesichert. „Ja, es gibt Verträge“, bestätigt Wolfgang Murauer von der „Villa-M-Immobilien & Consulting e.U“, die das geplante 4,2 Millionen Euro-Bauprojekt im Internet vermarktet.