Unbekannte drangen in Fahrerkabine eines geparkten Lkw ein und stahlen eine Brieftasche mit Bargeld. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 1000 Euro.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei fahndet nach den Dieben © Weichselbraun

Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Donnerstag in die Fahrerkabine eines Lkw ein, den der Fahrer auf einem Betriebsgelände in Villach abgestellt hatte. Die Gauner stahlen aus dem Lkw eine Brieftasche mit Bargeld. Die Gesamtschadenssumme beträgt mehr als eintausend Euro.