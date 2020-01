Facebook

Der Verletzte begab sich ins LKH Villach © Weichselbraun

Ein 53-jähriger Techniker aus Villach war am Donnerstag mit Arbeiten auf einem Telefonmast in Dröschitz in der Gemeinde Velden beschäftigt. Um zwölf Uhr zu Mittag brach der Masten plötzlich im Boden ab und stürzte in die danebenliegenden Bäume. Zum Glück war der Techniker gesichert. Er fiel in seine Absturzsicherung, konnte sich aber selber nicht mehr aus dieser Lage befreien. Seine 21-jährige Arbeitskollegin verständigte gegen 12.15 Uhr die Einsatzkräfte. Der Mann wurde von der FF Techelsberg und von der FF Kerschdorf geborgen. Er hatte aufgrund des Sturzes in die Absturzsicherung leichte Verletzungen erlitten und begab sich nach der Bergung zur genaueren Abklärung selbstständig in das LKH Villach.