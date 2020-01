Nach zweijähriger Bauprüfung genehmigte Landesverwaltungsgericht ein neues Wohnprojekt am Faaker See. Spatenstich steht bevor, Anrainer laufen weiter Sturm gegen das Projekt.

Auf diesem Grund sollen die Wohnungen errichtet werden © (c) Dieter Kulmer

Wie viel Wohnbau verträgt der Faaker See noch? Eine Frage, mit der sich Politik, Tourismus und Anrainer seit Jahren beschäftigen. Bei der Beantwortung scheiden sich die Geister. Während Anrainer seit Jahren gegen weiteren Wohnbau am See und für eine Entlastung des Verkehrs auf der Egger Seeuferstaße kämpfen, werden am Ufer immer wieder neue Bauprojekte genehmigt.