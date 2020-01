Heute gehen die nationalen Special Olympics in Villach und Feistritz/Gail feierlich zu Ende. Um 19 Uhr steigt die Abschlussfeier in der Stadthalle.

Viel zu feiern gab es für die Olympioniken an vier Bewerbstagen © (c) GEPA pictures/ Mario Buehner

Tag Nummer vier heißt auch, dass die rund 900 Athleten der Special Olympics Abschied nehmen müssen von Villach und Feistritz. Heute stehen die letzten Bewerbe an, in der Alpenarena, beim Skilift Hrast und in der Sporthalle Lind beschließen die Langläufer, Schneeschuhläufer, Ski-Alpinisten und Stocksportler die heurigen Spiele in Kärnten.