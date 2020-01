Am zweiten Tag der nationalen Special Olympics blickt alles nach Feistritz. Dort geht erstmals in der Geschichte der Veranstaltung ein Nacht-Skirennen in Szene. Hier gibt es das Tagesprogramm.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ski Alpin steht heute im Fokus © (c) GEPA pictures/ Harald Steiner

Heute ist der erste von zwei echten Großkampftagen bei den nationalen Special Olympics in Villach und Feistritz. An allen sieben Sportstätten geht es heute von in der Früh bis am Nachmittag rund. Die Tänzer starten heute im Congress Center in ihre Vorbewerbe, die Eislauf-Bewerbe in der Stadthalle nehmen ebenfalls Fahrt auf.