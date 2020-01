Facebook

Einer der ersten Wettbewerbe der Winterspiele ist der MATP-Rollstuhl- und Rollatorbewerb © Hannes Pacheiner

Die Spiele sind eröffnet! Nach zwei Trainings- und Akkreditierungstagen sind rund 900 Athleten bereit, sich in Villach bei den Special Olympics in neun Sportarten zu messen. Ski Alpin, Langlauf, Schneeschuhlauf, Eiskunstlauf, Stocksport, Eisschnellauf, Tanzen, Floorball und MATB stehen in Villach und Feistritz/Gail am Programm.