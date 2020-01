"Ich bring dich um"Schwangere wurde vom Lebensgefährten verprügelt

Streit zwischen zwei Ungarn in Villacher Wohnung eskalierte. Gegen 25-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Mit Faustschlägen attackierte der Ungar seine Lebensgefährtin © dpa/Jan-Philipp Strobel

In einer Wohnung in Villach kam es Mittwochabend um 20.50 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einer 42-jährigen dort lebenden Ungarin und deren 25-jährigen Lebensgefährten, ebenfalls Ungar. Der Mann bedrohte die Schwangere mit dem Umbringen, attackierte sie mit Faustschlägen und versuchte, die am Boden liegende Frau mit den Füßen zu treten.