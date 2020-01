Weiterhin in Villach zumeist sonniges und besonders auf den Bergen auch relativ mildes Wetter, 2 bis 6 Grad plus.

(Archivbild) © KK

Heute, Donnerstag, bestimmt weiterhin ein Hochdruckgebiet das Wetter in den Alpen und somit auch in Villach. Der Tag bringt nach der Auflösung vereinzelter Nebelbänke zumeist viel Sonnenschein und richtige Wolken sind dabei kaum zu beobachten. Dazu ist es in den Morgenstunden recht frisch und in den Niederungen oft frostig. "Die niedrigen Temperaturen in den Tälern sorgen bei manchen empfindlichen Atemwegserkrankten am Morgen verstärkt für Hustenreiz oder Halskratzen", meint der Meteorologe Reinhard Prugger.