Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Eröffnungsfeier ist einer der Höhepunkte der Winterspiele © Special Olympics/Gepa

Am Freitag hat das lange Warten ein Ende. Nach einem Anreise- sowie einem Akkreditierungstag werden am Abend in der Villacher Stadthalle die 6. nationalen Special Olympics Winterspiele mit internationaler Beteiligung mit einer Feier offiziell eröffnet. Bei diesen Spielen handelt es sich um die größte Sportveranstaltung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Veranstalter ist der Verein Special Olympics - Herzschlag Kärnten. Bis Montag werden rund 900 AthletInnen in neun Sportarten (Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Floorball, Ski Nordisch, Schneeschuhlauf, Ski Alpin, Stocksport, Tanzsport und MATP - Motor Activity Training Program) in den Sportstätten in Villach und Hohenthurn/Feistritz an der Gail an den Start gehen.