Am Samstag hat in Villach-St. Martin die Bäckerei Weissensteiner eine neue Filiale bezogen.

Bis zu sechs Mitarbeiter sind in der Filiale beschäftigt © KK/Privat

Seit 18. Jänner ist der Stadtteil St. Martin um die Bäckerei und das Cafe Weissensteiner reicher. Die WEF GmbH mit Sitz in Bad Kleinkirchheim hat in Villach eine weitere Filiale eröffnet. „St. Martin ist ein attraktiver Stadtteil mit sehr guter Infrastruktur und guter Frequenz“, begründet Mirjam Glanzer von der WEF GmbH die Expansion. Das komplett neu sanierte Café samt Verkaufsraum in der St.Martiner Straße 42 wurde liebevoll neu eingerichtet. „Wir bieten ein umfangreiches Sortiment unserer handwerklich gefertigten Brot- und Gebäckspezialitäten, Kuchen, Torten, Snacks, Kaffee, Getränke,hausgemachte Nudel und Cracker, Kekse sowie Eis im Sommer“, sagt Glanzer. Je nach Saison sind in der Filiale vier bis sechs Mitarbeiter beschäftigt.