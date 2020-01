Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia Tech Studio

In Kärnten herrscht aktuell wegen der Wetterlage erhöhte Waldbrandgefahr. Nach Feldkirchen, Spittal und Wolfsberg, Völkermarkt und der Stadt Villach wurde am Mittwoch auch für den Bezirk Villach-Land ein Feuerverbot erlassen. Das Feueranzünden und Rauchen im Wald sind demnach strengstens verboten. "Im Hinblick auf die vorherrschende, extreme Trockenheit, die die Entstehung und Ausbreitung von Waldbränden ausgesprochen begünstigt, wird für das gesamte Gebiet des Bezirkes Villach-Land jegliches Feuerentzünden sowie das Rauchen im Wald als auch in dessen Gefährdungsbereich (dazu zählen alle waldnahen Flächen unabhängig von der jeweiligen Kulturgattung und die Kampfzone des Waldes) verboten", heißt es in der Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Villach.