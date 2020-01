Facebook

1829 Fahrzeuge, davon 54 Lkw, fuhren bei einer Verkehrszählung am 12. August 2019 auf Höhe des Schlosshotels in den Seecorso ein © Raunig

Rund 38.000 Besucher täglich beim Sportwagenfestival und 22.000 beim Veldener Advent: Die Zahlen der Gemeinde Velden sprechen für sich und sorgen vor allem in der Hauptsaison im Sommer für hohes Verkehrsaufkommen und somit Konfliktpotenzial in der Tourismusgemeinde am Wörthersee. Ein neues Mobilitätskonzept, das derzeit von Gemeinde, Tourismus und Ziviltechnikergesellschaft „Planalp“ aus Innsbruck erarbeitet wird, soll nun Abhilfe schaffen. Mitte Februar wird es dazu auch eine Bürgerversammlung geben.