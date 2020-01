Dienstagnachmittag wurde in Villach Alarmstufe 2 ausgelöst. Brand in Container konnte aber rasch gelöscht werden.

© Holzfeind

Ein Großaufgebot an Feuerwehrautos wurde am Dienstagnachmittag zu einem vermeintlichen Brand nahe des VEZ-Einkaufscenters in Villach gerufen. Es wurde Alarmstufe 2 ausgelöst. Material in einem Container im Außenbereich hinter dem Einkaufscenter hatte aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Das Feuer konnte allerdings rasch gelöscht und unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehren rückten wieder ab.