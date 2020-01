Ein defekter Heizlüfter hat in Velden einen Brand verursacht: Ein 78-jähriger Mann wollte damit den Motor seines Autos vorwärmen.

Brand in Velden

© Jürgen Fuchs

Am Dienstag gegen 10.45 Uhr brach in Velden ein Brand aus. Ein 78-jähriger Mann hatte zum Vorwärmen des Motors seines Autos einen Heizlüfter im Motorraum installiert. Der Wagen war in einem Carport abgestellt.