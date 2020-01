Ab Herbst wird an der Volksschule 1 in Villach erstmals bilingualer Unterricht mit Deutsch und Englisch angeboten. Einschreibung beginnt am 5. Februar.

Die erste Präsentation für die bilinguale Klasse fand bereits statt © (c) Karin-Wernig

Die Volksschule 1, Khevenhüller-Schule, in Villach startet ab dem Schuljahr 2020/21 für Kinder mit Deutsch oder Englisch als Muttersprache eine 1. Klasse als Schulversuch mit bilingualem Unterricht. Die allgemeine Schuleinschreibung startet mit 5. Februar. Zu Beginn werden die Hauptfächer in getrennten Sprachgruppen in der jeweiligen Erstsprache unterrichtet, alle anderen Gegenstände in Englisch und Deutsch. „Mit dem in Kärnten erstmaligen Schulversuch einer bilingual Deutsch und Englisch unterrichteten Klasse erweitern wir Villach Bildungsangebot um einen weiteren Baustein“, sagt Bildungsreferentin, Vizebürgermeisterin Irene Hochstetter-Lackner (SPÖ).