Villach Aus dem "Villaco" wird wieder eine "Moby Dick"-Bar

Das Villaco bekommt eine neue Fassade © Holzfeind

Die eher "fortgeschrittenere" Generation wird sich noch gut an das „Moby Dick“ in Villach erinnern können. Das Lokal in der Freihausgasse war viele Jahrzehnte Kult. Mehrere Eigentümerwechsel zum Schluss konnten es aber nicht mehr auf Kurs bringen. Es folgte die Unbenennung zur Café-Bar „Villaco“, ein Stück Villacher Gastrogeschichte ging verloren. Selbst dieses Lokal musste schließlich im Vorjahr schließen. Mit Markus Schneider konnte nun aber ein neuer Kapitän gefunden werden, der das einstige Kultlokal wieder zurück zu seinem Ursprung führen will.