57-Jähriger, der im Vorjahr monatelang Politiker in Briefen bedroht hat, wurde wegen Nötigung verurteilt. Laut Gutachter habe der Mann eine "intellektuelle Minderbegabung" und eine "geringe paranoide Störung".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Richter Uwe Dumpelnik verurteilte den Angeklagten, auch aus generalpräventiven Gründen, zu 12 Monaten Haft © (c) Daniel Raunig

Vier Monate hat im Vorjahr ein 57-Jähriger mit Drohbriefen die Gemeinde Arnoldstein in Atem gehalten. Der Prozess gegen den Pensionisten am Landesgericht Klagenfurt hat heute ungleich kürzer gedauert: Nach einer halben Stunde hat Richter Uwe Dumpelnik den Mann zu zwölf Monaten unbedingter Haft verurteilt. Zusätzlich muss der Verurteilte Schadensersatz zahlen: vorerst rund 6200 Euro. Die genaue Höhe der Entschädigung wird erst ausverhandelt, vermutlich am Zivilgerichtsweg.