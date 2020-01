Gymnasium St. Martin Schüler nach Skikurs mit Grippe außer Gefecht

Drei Klassen des Gymnasiums St. Martin in Villach sind von einer Grippewelle betroffen. Die Krankheit haben die Schüler vom Skikurs in Salzburg mitgebracht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fotolia, Adobestock

Bisher verlief die Grippesaison in Kärnten im Gegensatz zu den Bundesländern im Westen noch eher zurückhaltend. Eine Ausnahme bildet derzeit das Gymnasium St. Martin in Villach. Dort ist mit Wochenbeginn in drei Klassen gleich rund die Hälfte der Schüler mit Grippe bzw. grippeähnlichen Symptomen außer Gefecht.

„Es handelt sich dabei um jene Schüler der zweiten Klasse, die zuvor auf Skikurs in Salzburg waren und am Freitag zurückgekommen sind. Sie haben das wohl mit nach Hause gebracht und mussten sich daher krankmelden“, heißt es vonseiten der Schule. Um sich gegriffen habe der Virus allerdings nicht. „Wir haben insgesamt 50 Klassen. Alle anderen Schüler sind davon nicht betroffen“, wird betont. Man rechne damit, dass sich die Situation auch in den drei betroffenen Klassen rasch wieder beruhigt.