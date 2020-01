Waiern, Treffen Krankenhaus Waiern geht nächsten Schritt bei Fusion

Facebook

In Waiern wird derzeit das bauliche Konzept erarbeitet © Manfred Schusser

"Es ist ein großes Projekt in vielen Schritten“, so Sonja Kölich von der Diakonie. 2023 soll am Standort Waiern ein modernes Gesundheitszentrum mit den Schwerpunkten Altersmedizin, Suchtmedizin und Psychosomatik eröffnet werden. Es gehe darum, die bestehenden Kompetenzen der einzelnen Krankenhäuser der Diakonie an einem Standort zu bündeln: Das sind die Suchtklinik in Treffen, die Spezialklinik „Sarepta“ für Essstörungen und das Krankenhaus Waiern mit seiner Spezialisierung auf Geriatrie und Psychosomatik.

Laut Kölich, Sprecherin der Diakonie, habe die Zusammenlegung der Krankenhäuser sowohl für Patienten als auch für Mitarbeiter viele Vorteile. Kölich: „Den klassischen ‚Alkoholiker‘, wie er früher in Treffen behandelt wurde, gibt es kaum mehr. Wir beobachten im Suchtbereich heute einen Mischkonsum.“ Auch seien die meisten Krankheitsbilder vielschichtig: „Wenn ein alter Mensch unter einer Suchterkrankung leidet, geht diese häufig mit Depressionen und Angststörungen sowie Medikamentenkonsum einher. Zukünftig können die Patienten in Waiern gezielt multiprofessionell behandelt werden“, so Kölich.