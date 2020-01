Drei Frauen müssen sich am Landesgericht Klagenfurt wegen Mord, Anstiftung zum Mord, Brandstiftung und Betrugs verantworten. Am Freitagvormittag sagten zwei der Angeklagten aus.

Die Urteile in dem spektakulären Prozess werden für nächste Woche erwartet © Weichselbraun

Der zweite Verhandlungstag im Prozess gegen eine Frauenbande hat am Freitag so begonnen, wie der erste geendet hat: mit der Einvernahme der Hauptangeklagten. War die 48-Jährige T. bereits am Montag sehr selbstbewusst in ihrem Auftreten, legte die zweifache Mutter am Donnerstag ein paar Gänge zu.