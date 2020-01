Die bevorstehenden Special Olympics in Villach erfordern ein paar Änderungen bei den Eislaufzeiten am Rathausplatz. Auch bei der Alpen Arena sind ein paar Dinge zu beachten.

Auf dem Rathausplatz kommt es zu Einschränkungen des Eislauf-Betriebes © Karin-Wernig/Villach/kk

Am 22. Jänner, beginnen die Special Olympics Winterspiele in und um Villach. Rund 900 Sportlerinnen und Sportler aus Österreich, Slowenien, Serbien und Liechtenstein werden sich bis zum 28. Jänner in neun Sportarten messen. Ein Detailplan findet sich auf www.herzschlag-kaernten.at.



Die Großveranstaltung mit prognostizierten 6000 Nächtigungen für die Region Villach erfordert vorübergehend einige Einschränkungen beim Eislaufbetrieb auf dem Rathausplatz.