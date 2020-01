Aus bisher unbekannter Ursache stürzte am frühen Donnerstagabend ein Bagger rund 15 Meter eine Böschung hinunter. Der Lenker musste aus dem Führerhaus geschnitten werden.

Der Bagger stürzte 15 Meter in die Tiefe © HFW Villach

Alarmstufe 2 am frühen Donnerstagabend in Villach. Im Stadtteil Drautschen ist im Bereich eines Wohnhauses ein Bagger rund 15 Meter eine steile Waldböschung hinuntergestürzt. Dabei wurde der Lenker in dem Führerhaus des Fahrzeugs eingeklemmt.