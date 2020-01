Facebook

Auch zu einem ein Fassadenbrand mussten die Wehren ausrücken © Hauptfeuerwache Villach

Gleich zu drei Einsätzen mussten die Villacher Feuerwehren am Mittwochabend beziehungsweise in der Nacht auf Donnerstag ausrücken. Am Mittwoch gegen 18 Uhr rückten vier Mann der Hauptfeuerwache Villach Innenstadt aus, um ein gemeldetes Kanalgebrechen bei einer Gaststätte am Villacher Hauptplatz zu beheben. Vor Ort konnte die Situation mit einem zur Unterstützung gerufenen Kanalspülwagen rasch behoben werden.