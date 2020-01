Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Ackerbox wurde heute an den neuen Standort am Parkhotel-Parkplatz transportiert © Holzfeind

Anfang Dezember eröffnete am Standesamtsplatz in Villach die erste "Ackerbox" des Start-Ups "My Acker" aus Möllbrücke. Nun bekommt die Box einen neuen Standort. Am Donnerstag wurde sie mittels Lkw übersiedelt. "Die Genehmigung am Standesamtsplatz ist ausgelaufen, ab Freitag ist sie dann am Parkhotel-Parkplatz anzutreffen", sagt Patrick Kleinfercher, Chef von "MyAcker". Auch dort können regionale Produkte rund um die Uhr eingekauft werden. "Die ersten Wochen in Villach sind gut angelaufen, am neuen Standort erhoffen wir uns noch mehr Frequenz. Wir sind auch immer wieder auf der Suche nach neuen Bauern oder Direktvermarktern, die ihre Produkte bei uns anbieten wollen", sagt Kleinfercher.