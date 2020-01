Facebook

Das Geländer der Brücke muss wieder abgerissen werden © Hannes Pacheiner

Weiter warten heißt es für eines der teuersten Bauprojekte der Stadt Villach. Seit September 2017 wird an der neuen Tschinowitscher Brücke in Villach gebaut – eine Fertigstellung ist weiterhin nicht in Sicht. „Wir warten noch immer auf die Sachverständigen, die die Schuldfrage zu Baufehlern klären sollen“, sagt Baureferent, Stadtrat Harald Sobe (SPÖ).