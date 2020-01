Facebook

Der Aichwaldsee ist freigegeben © Daniel Raunig

Die kalten Temperaturen zeigen ihre Wirkung: Nach dem Weißensee, dem Rauschelesee und dem Lendkanal in Klagenfurt ist das Eislaufen ab Donnerstag auch am Aichwaldsee in der Gemeinde Finkenstein möglich. Der See verfügt im freigegebenen Teilbereich über ein Eisdicke von zwölf bis 13 Zentimetern. "In diesem Bereich ist das Fahren erlaubt, im anderen Teil sollte es dringend unterlassen werden", warnt Eismeister Johann Schwaiger.