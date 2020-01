Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/Gerlitzen

Dank starkem Hochdruckeinfluss herrscht trockene und für die Jahreszeit vergleichsweise milde Luft vor. "Damit dürfen wir die Erwartungen an das Wetter erneut so hoch als möglich ansetzen", verspricht der gut gelaunte Wetterfrosch Werner Troger. Die Sonne scheint dabei in Villach und den Umland-Bezirken oft völlig ungestört vom Himmel. Nebelfelder, wie etwa im Wörtherseeraum, sind nicht allzu beständig. Die Temperaturen liegen nach einer frostigen Nacht tagsüber weiterhin zwischen nahe 0 Grad in manchen Tälern und Becken und bis weit über 5 Grad in sonnigen Hanglagen. An den meisten Tagen im Jahr 2020 dominierte bisher die Sonne. Bis einschließlich Freitag wird sich daran nichts ändern.