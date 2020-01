Facebook

Erste Einblicke in den 3D Schwarzlicht-Irrgarten, der gerade aufgebaut wird © KK

Ein für Villach einzigartiges Kunstprojekt ist gerade in Vorbereitung für die große Vernissage am 1. Februar. Im Keller des Globo Plaza in Villach wird derzeit an einem "3D Schwarzlicht-Irrgarten" gearbeitet.