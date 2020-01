Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hermann Melvilles "Bartleby" neu erzählt © ACME

Open House Days

Die Kärntner Tourismusschule stellt sich an zwei Tagen der offenen Tür allen Interessierten vor. Am Freitag, 17. Jänner von 12 bis 18 Uhr und am Samstag, 18. Jänner von 9 bis 12 Uhr. Mit vielfältigen Sprachpräsentationen, Literaturcafé, kulinarischen Leckerbissen, Erlebnisstationen und Pferdekutschenfahrten. Infos unter www.kts-villach.at, Tel. 0664-991 55 12