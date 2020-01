Am Dreiländereck stattete am Montag ein Wolf den Skifahrern einen Besuch ab. Er dürfte von slowenischer Seite aus nach Kärnten gekommen sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Privat

Seelenruhig und ohne größere Aufregung spazierte am Montag ein Wolf entlang einer Skipiste im Dreiländereck. Fotos und Video machen davon derzeit im Netz die Runde. Während die Skepsis in den sozialen Medien groß ist, ist man sich bei den Bergbahnen sicher, dass es sich bei dem Tier um einen Wolf handelt. "Wenn man das so sieht, bleibt nichts anderes übrig", sagt Geschäftsführer Wolfgang Löscher. Jäger und Förster werden die Situation weiter beobachten. Der Wolf dürfte von slowenischer Seite aus nach Kärnten gekommen sein. "Es ist nicht damit zu rechnen, dass von einem einzelnen Wolf eine Gefahr ausgeht. Anders wäre es, wenn es sich um ein Rudel handeln würde", sagt Löscher. Somit geht auch der Skibetrieb am Dienstag weiter wie gewohnt.