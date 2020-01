Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die VSV-Mannschaft des Jahres 1984/85, derauch Siegfried Kert angehörte (hinten Dritter von rechts) © VSV/kk

Der ehemalige VSV-eishockeyspieler Sigi Kert ist im 56. Lebensjahr verstorben. Er durchlief die gesamte Nachwuchsabteilung der Villacher Adler und feierte mit 17 Jahren sein Debüt in der Kampfmannschaft. Unter Trainer Rudi Sindelar war der Flügelstürmer auch in den 80er Jahren Bestandteil im VSV-Team. Nach seiner aktiven Zeit als Spieler startete er seine Schiedsrichter-Karriere, war über zwanzig Jahre als Head und Linesman in der Bundes- und Nationalliga tätig. Er hinterlässt eine große Lücke in der Villacher- und Kärntner Eishockeyfamilie. Das Mitgefühl gehört seiner Familie, Verwandten und Freunden.