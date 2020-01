Facebook

Skifahren ist eine von neun Sportarten © GEPA pictures/Harald Steiner

Es ist die größte Sportveranstaltung in Österreich für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und auch die größte in der Region in diesem Jahr: Von 22. bis 28. Jänner finden in Villach die Special Olympics Winterspiele statt. Am Montag wurde im Bambergsaal in Villach das Programm vorgestellt. Organisiert werden die Spiele vom Verein Special Olympics - Herzschlag Kärnten. "Es sind nationale Spiele mit internationaler Beteiligung. Es werden auch Delegationen aus Slowenien, Serbien und Liechtenstein an den Start gehen", sagte Birgit Morelli, Geschäftsführerin des Vereines und Organisatorin. Knapp 900 SportlerInnen werden in neun Bewerben an den Start gehen. Rund 650 Freiwillige werden die Veranstaltung tatkräftig unterstützen.