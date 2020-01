Villachs erstes Re-Use-Kaufhaus zieht in die Ringmauergasse. In einen der größten Leerstände sollen auch eine Werkstatt und Leihservice kommen.

In diesem Leerstand soll sich das "Revilla" ansiedeln © Willi Zore

Wenige Wochen nach seiner Eröffnung in der Bahnhofstraße in Villach will sich das „Revilla“ vergrößern. Das Kaufhaus ist das erste „Re-Use“-Geschäft in Kärnten im Sinne der Nachhaltigkeit. Das Konzept sieht Reparatur und Weiterverkauf von gebrauchten Gegenständen vor. Werkzeug, Kleidung, Geschirr oder Möbel werden von Menschen, die am Arbeitsmarkt nur schwer vermittelbar sind, wieder in Schuss gebracht und im „Revilla“ weiterverkauft.