Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Sommer wurden neun Königspythons ausgesetzt. © KK/Happ

Es war mehr als mysteriös: Im vergangenen Sommer wurden in Kärnten immer wieder ausgesetzte Königspythons gefunden. Im Oktober konnte die Polizei schließlich einen 37-Jährigen aus Villach ausforschen, der neun Königspythons in Paternion in der freien Natur ausgesetzt hat. Sechs Tiere wurden gefunden, drei weitere dürften tot sein. Eine Landwirtefamilie hatte alleine auf ihrem Anwesen fünf der Riesenpythons entdeckt. Zehn Tage lang fand die Familien bei sich zu Hause immer wieder die Schlangen und alarmierte die Polizei.