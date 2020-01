Facebook

Eines der größten Gemeinde-Projekte im Villacher Umland wird heuer in St. Jakob im Rosental umgesetzt. Der Gemeinderat einigte sich nun einstimmig auf den Bau eines Bildungszentrums. Fünf Millionen Euro werden dafür in den nächsten Jahren gemeinsam mit Schulbaufonds, Gemeinde und über EU-Fördermittel investiert. Die erste Baustufe betrifft die Adaptierung der Volksschule. Sie soll noch in diesem Sommer starten und im Herbst abgeschlossen sein.