Auf der Gerlitzen gibt es auch an diesem Wochenende viel Sonnenschein und perfekte Pisten © Gerlitzen/kk

Kärntens Skigebiete wurden in den Weihnachtsferien gestürmt. So auch die Gerlitzen, wo beste Pisten und perfektes Wetter unzählige Skifahrer lockten. „Selbst Alteingesessene können sich nicht erinnern, dass das Wetter so konstant schön und auch windstill war“, sagt Gerlitzen-Geschäftsführer Hans Hopfgartner.