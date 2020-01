Facebook

Um einen freien Platz zu ergattern, muss man früh dran sein © KK/Naturpark

Bis zu 1200 Menschen stürmen an Spitzentagen den Naturpark Dobratsch, um ihn in all seinen Facetten zu genießen. 600 Parkplätze stehen entlang der Villacher Alpenstraße zur Verfügung. 400 davon verteilen sich auf die Strecke vom Alpengarten bis zur Rosstratten. Da sind an schönen Ferien- und Wochenendtagen trotz mehrerer Personen in vielen Autos Parkplatzmangel, Stau und Unmut vorprogrammiert. Ziel von verärgerten Fahrzeuglenkern ist immer wieder das Parkservicepersonal, das sich nicht selten mit verbalen Untergriffen konfrontiert sieht. „Da fallen Worte, die will ich gar nicht wiederholen“, sagt Naturpark-Geschäftsführer Robert Heuberger.