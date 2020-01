Zu gefährlich! Aichwaldsee, Vassacher See und Silbersee sind noch immer nicht zum Eislaufen freigegeben.

Eislaufen auf dem Aichwaldsee ist noch lebensgefährlich © (c) Daniel Raunig

Für Eislauffans heißt es in der Region Villach weiter warten. Aichwaldsee, Silbersee und Vassacher See werden bis auf weiteres nicht freigegeben. Seitens des Eislaufvereins Wörthersee, der den Aichwaldsee betreut, wurde gestern zum wiederholten Mal gemessen. Die Eisdicke betrug im schattigen Bereich neun Zentimeter, am Montag waren es noch sieben Zentimeter gewesen. Für die offizielle Freigabe benötige man eine Eisdicke von zwölf Zentimeter.