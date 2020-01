Die Veldener Unternehmer Andreas Hofmayer und Florian Böker planen Millioneninvestition in Hotel und neues Restaurant. Auch Strand soll wieder öffentlich zugänglich werden.

Hofmayer und Böker vor der Villa Bulfon © Raunig

Seit dem veritablen Rechtsstreit mit Vorpächter Philip Daniel Merckle – millionenschwerer Sohn des Ratiopharmgründers – war es still geworden um die historische Villa Bulfon in Velden. Der Streit um den Pachtzins endete schließlich mit einem Vergleich. Nun wollen zwei Veldener Unternehmer, der Hotelier Andreas Hofmayer und Florian Böker, Inhaber des Seerestaurants Rosé, der Villa wieder Leben einhauchen. Sie planen laut eigener Auskunft Investitionen in Millionenhöhe.