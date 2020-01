Facebook

1610 Bewertungen heben das Hotel Seerose weltweit auf Platz 4 © KK/Seerose

Die Betriebe sind im Detail und in ihrem Angebot unterschiedlich, treffen aber ohne Zweifel den Geschmack tausender Besucher. Gleich drei Wellness-Hotels in der Region Villach wurden von der Urlaubsplattform „Holiday Check“ mit dem „Gold Award 2020“ ausgezeichnet und zählen damit zu den 188 beliebtesten Hotels weltweit und zu den Top fünf in Kärnten. 950.000 Gästebewertungen entschieden, weltweit tragen 732 Hotels die Auszeichnung, nur 188 den „Gold Award“, also fünf Jahre in Folge den „Holiday Check Award“.