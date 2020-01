Premiere der Villacher Faschingssitzungen am Freitag. Neue Sängerin, kein Prangerredner, Karten verfügbar.

Die Garde tanzt am Freitag das erste Mal vor Publikum auf © Raunig

Lei Lei – es ist wieder soweit! Am Freitag findet mit der Premiere der Auftakt der heurigen Faschingssaison im Congress Center Villach statt. In 14 Sitzungen will die bekannteste Gilde Österreichs ihr Publikum einmal mehr überzeugen. Seit Monaten wird geprobt, jetzt erfolgt der Feinschliff. „Die Akteure werden langsam nervös, die Spannung steigt. Morgen bei der Generalprobe wird sich zeigen, ob alles klappt, ich bin aber guter Dinge“, freut sich Faschingskanzler Karl Glanznig auf den Auftakt.