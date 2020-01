Villach"Bestseller" eröffnet am Hans-Gasser-Platz

Juwelier Martin Kobler schließt am Unteren Kirchenplatz und eröffnet dafür am Hans-Gasser-Platz mit neuem Konzept.

"Bestseller" hat sich im ehemaligen Tattoo-Geschäft am Hans-Gasser-Platz angesiedelt © Holzfeind

Juwelier Martin Kobler eröffnet am 15. Jänner am Hans-Gasser-Platz in Villach das Geschäft „Bestseller“. Angesiedelt ist es im früheren Tattoo-Laden an der Ecke zur Italienerstraße. Hinter der Neueröffnung steckt ein neues Konzept: „Wir bieten Modeschmuck, Fashion, Accessoires, Souvenirs. Alles ist ausgesuchte Ware und nachhaltig produziert“, sagt Kobler. Das alte Geschäft am Unteren Kirchenplatz sperrt am Samstag, 11. Jänner, nach 118 Jahren zu.