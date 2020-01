Facebook

Die Kärnten Therme wurde in den Ferien regelrecht gestürmt © Kärnten Therme/kk

Wartezeiten von drei, vier Stunden waren in den vergangenen Ferientagen in der Kärnten Therme in Villach keine Seltenheit. Damit auch der Unmut bei so manchem in der Warteschlange. Mitunter wurde kritisiert, dass man die in Ferien üblichen Wartezeit nicht gut genug kommuniziert hätte. Thermenleiter Thomas Leiter sieht das anders: „Wir haben immer wieder in den Sozialen Netzwerken, auf unserer Homepage und dem Anrufbeantworter auf längere Wartezeiten hingewiesen. Die Kritik vor Ort hat sich deshalb auch in Grenzen gehalten.“ Die Kärnten Therme bietet rund 1000 Besuchern Platz. Durch das ständige Kommen und Gehen waren an Spitzentagen bis zu 1500 Gäste in der Therme.