Das Auto einer Wolfsbergerin, welches in Villach abgestellt war, wurde in der Nacht auf Montag aufgebrochen und beschädigt.

In der Nacht auf Montag brach ein bisher unbekannter Täter in den Pkw einer 35 Jahre alten Frau aus dem Bezirk Wolfsberg, welcher in der Villacher Innenstadt abgestellt war, ein.