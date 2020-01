57-Jähriger, der im Vorjahr monatelang Politiker in Briefen bedroht hat, muss sich am 22. Jänner vor Gericht verantworten. Kärntner ist geständig. Ihm werden schwere Nötigung und Verleumdung vorgeworfen.

Nach den Bombendrohungen musste das Gemeindeamt Arnoldstein mehrmals geräumt werden © KLZ/Holzfeind

Am 9. Juli des vergangenen Jahres ging die erste schriftliche Bombendrohung im Gemeindeamt Arnoldstein ein. Der Auftakt zu einer unheimlichen Serie an Drohungen, die die Marktgemeinde vier Monate in Atem gehalten hat. Am 8. November wurde der Verfasser der insgesamt sieben Drohschreiben von der Polizei festgenommen.