Kinderliteratur-Festival „Lesestadt“ in der Galerie Freihausgasse in Villach lädt wieder zum Schmökern, Lernen und Kreieren ein.

Seit gestern Abend und bis 15. Februar gibt es das Kinderliteraturfestival in der Freihausgasse wieder © KK/Marta Gillner

Die „Lesestadt“ in der Galerie Freihausgasse in Villach, das bisher einzige Kinderliteraturfestival in Kärnten, befindet sich in seiner zweiten Auflage. Bis 15. Februar finden in der Galerie mehr als 90 Veranstaltungen für alle Altersgruppen statt.