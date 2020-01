Villach Noch kein See in der Region zum Eislaufen freigegeben

Facebook

Nichts geht mehr aktuell am Aichwaldsee © Raunig

Der Klimawandel macht sich auch auf den Eisflächen Kärntens bemerkbar. Aktuell ist noch kein See in der Region Villach zum Eislaufen freigegeben, vor Jahren konnten die Seen meist schon Anfang Dezember freigegeben werden. Für die Seen in der Stadt spricht der Magistrat eine Warnung aus: „Trotz der Kälte der vergangenen Nächte ist an Eislaufen auf dem Silbersee oder dem Vassacher See derzeit keinesfalls zu denken.“ Beide Seen werden von der Stadt betreut und weisen laut Eismeister nur eine lückenhafte und stellenweise erst wenige Millimeter starke Eisdecke auf. Diese ist nicht tragfähig, es herrscht daher absolute Lebensgefahr. Die Stadt Villach kontrolliert den Fortschritt regelmäßig, sobald die Eisdecke dick genug ist, werden die Seen für den Wintersport freigegeben. Bei den derzeit herrschenden Wetterbedingungen soll dies aber noch länger dauern.