ÖVP-Gemeinderat aus Villach musste auf Regierungsbildung warten und wird jetzt über das Mandat von Ministerin Elisabeth Köstinger in den Nationalrat einziehen.

Peter Weidinger und ÖVP-Chef Sebastian Kurz © (c) Daniel Raunig

Seit Monaten auf den erhofften Einzug in den Nationalrat warten muss der Villacher Gemeinderat Peter Weidinger (ÖVP). Jetzt, nach der Regierungsbildung und Verteilung der Ministerämter, steht er doch vor der Angelobung. Weidinger zieht über das Landeslistenmandat von Elisabeth Köstinger in das Parlament ein. Die Listenerste der ÖVP in Kärnten wird Ministerin für Landwirtschaft und Tourismus.